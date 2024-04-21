فيدان: 20 اتفاقية للتوقيع خلال زيارة أردوغان إلى العراق

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق عقب لقائهما في إسطنبول اليوم، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتحدث فيدان عن زيارة الرئيس التركي المرتقبة إلى العراق الاثنين، ردا على سؤال بهذا الخصوص.

وقال: "هدفنا تطوير العلاقات (مع العراق) بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة".

ولفت في هذا الإطار إلى الأعمال الجارية منذ فترة طويلة بين البلدين في مجالات مثل الأمن والطاقة والزراعة والمياه والزراعة والصحة والتعليم.

وأضاف: "أتممنا الاتفاقات الأولية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة رئيسنا".

وذكر فيدان أن أردوغان سيتوجه إلى بغداد وأربيل خلال زيارته للعراق.

وأوضح أن أردوغان سيلتقي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد حيث سيُعقد اجتماع عمل، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات بعد ذلك.

كما لفت إلى أن الرئيس أردوغان سيلتقي أيضا بنظيره العراقي عبد اللطيف رشيد.

وتثير الهجمات التي تشنها تركيا داخل العراق ضد حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في إطار عملية المخلف القفل التي اطلقتها أنقرة في شهر أبريل عام 2022، توترات في العلاقات بين البلدين.