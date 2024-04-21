 فيدان: 20 اتفاقية للتوقيع خلال زيارة أردوغان إلى العراق - بوابة الشروق
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فيدان: 20 اتفاقية للتوقيع خلال زيارة أردوغان إلى العراق

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 5:49 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 5:49 م

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