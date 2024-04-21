 وزير بريطاني: شعرت بالفزع إزاء قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير بريطاني: شعرت بالفزع إزاء قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية

وكالات
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 5:42 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 5:42 م

أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، اليوم الأحد، أنه شعر بالفزع إزاء قصف إسرائيلي على مبنى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف أحمد في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "يجب وقف هذا القتال على الفور وعلينا أن نضع حدًا للصراع"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت سابق الأحد، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على مبنى متعدد الطوابق في مدينة رفح، وانتشلت فرق الإنقاذ العديد من الجثث من المبنى.

والسبت، استهدف جيش الاحتلال منزلاً في رفح، بينما تم انتشال جثة امرأة حامل من تحت أنقاض المنزل، لكن جنينها تم إنقاذه.

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