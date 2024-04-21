صلاح يشارك في فوز ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

افتتح أهداف المباراة فريق ليفربول عن طريق لاعبه أرنولد في الدقيقة 33، قبل أن يدرك اللاعب تيموثي كاستانيي هدف التعادل لفريق فولهام في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف ريان جرافنبرخ الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 53، قبل أن يختتم ديوجو جوتا أهداف المباراة في الدقيقة 73، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

وشارك محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني، في مباراة ليفربول وفولهام عند الدقيقة 75، بدلاً من زميله الكولومبي لويس دياز.

وبتلك النتيجة، رفع فريق ليفربول رصيده للنقطة 74 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، فيما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 42 في المركز الثاني عشر.