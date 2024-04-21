توريد 20 ألف طن قمح لصوامع الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أن الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة بلغت 20 ألفا و258 طنا، اسقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتى الآن، ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 ابريل الجاري.

وكان محافظ الدقهلية أصدر عدة توجيهات للأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بشأن استقبال توريد محصول القمح موسم 2024.

وأوضح أن المساحة المنزرعه قمح هذا الموسم 252292 فدانا والمتواقع توريده 400 ألف طن وإجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا، بنطاق المحافظة بسعة تخزنيه 289 ألف طن.

وتضمنت توجيهات المحافظ التاكيد على ضرورة تذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع .