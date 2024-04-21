حماس تدين المساعدات العسكرية والأمنية الأمريكية لإسرائيل: شراكة في حرب الإبادة

أدانت حركة حماس، بأشد العبارات تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدات عسكرية وأمنية لإسرائيل بقيمة تصل لـ 26 مليار دولار.

وقالت حماس في بيان طالعته «الشروق»، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تمثل تأكيداً للتواطؤ والشراكة الرسمية الأمريكية في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الفاشي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرياء، إضافة إلى التدمير الممنهج للمدن والأحياء السكنية، وكل المرافق المدنية والبُنى التحتية في القطاع.

وحمَّلت حماس، الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن شخصياً، المسئولية السياسية والقانونية والأخلاقية، عن جرائم الحرب التي يقترفها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين من خلال هذا الدعم المخالِف للقانون الدولي، والذي يُعَد رُخصةً وضوءًا أخضرَ لحكومة الاحتلال للمضي في العدوان الوحشي، والانتهاك الصارخ لجميع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل بـ26 مليار دولار.

وتهدف هذه الأموال خصوصا إلى تعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ "القبة الحديدية"، وفق مجلس النواب.

ويتطلب النص موافقة مجلس الشيوخ.