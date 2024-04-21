تعليم القليوبية: انطلاق المراجعات النهائية لمجموعات التقوية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية

• بدء المراجعات النهائية لمجموعات التقوية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية بالقليوبية

أعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات المراجعات النهائية لمجموعات التقوية المجانية للشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتنفيذا للكتاب الدوري 13 لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن مجموعات التقوية المجانية تتم في جميع مدارس المحافظة، تحت إشراف نخبة متميزة من المدرسين الأكفاء للشهادتين الإعدادية والثانوية لتخفيف العبء على كاهل الأسرة ولجذب الطلاب للمدارس وتحفيز الطلاب ورفع مستواهم التعليمي والدراسي.