إحالة أوراق المتهم بقتل طفل في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 24582 جنايات مركز بلبيس لسنة 2023، بإحالة أوراق شاب لمفتي الديار مصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الأول من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل طفل بعد خطفه والتعدي عليه.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجني عليه فهد أحمد، 6 سنوات، وذلك بعد التعدي عليه.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين في التحقيق.

وتبين أن المتهم كان قد خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية، موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه على النحو المبين في التحقيق.