إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار أنبوبة أكسجين بالمنيا

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أصيب 3 أشخاص إثر انفجار إسطوانة أكسجين بمدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انفجار إسطوانة أكسجين، أثناء قيام بعض العمال بأعمال اللحام داخل منطقة دماريس في مدينة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من: خالد.ع "45 عاما"، ياسر.ف "51 عاما"، "مصطفى.ع"، 32 عاما، تنوعت إصابتهم ما بين حروق في الوجه والصدر والذراعين من الدرجة الأولى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.