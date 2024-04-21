لبيب عن عدم مصافحة مرتجي للاعبة الزمالك: نحترم اللوائح

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك أنه تابع أزمة عدم مصافحة خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي لمريم مصطفى، لاعبة الكرة الطائرة في الأبيض.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر قناة دي إم سي: "لقد سألت واستفسرت عن عدم مصافحة خالد مرتجي للاعبة مريم مصطفى".

وأضاف: "لقد أبلغوني أن رئيس اتحاد الطائرة اشترط أن ترتدي اللاعبات الميدالية أثناء تسليمها لهن وإلا لن يتم مصافحتهن من جانب رئيس الاتحاد أو من غيره".

وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "نحن نحترم القانون واللائحة، ويجب أن ندعم ذلك، طالما رئيس اتحاد الطائرة قال ذلك، فعلينا أن نحترم ذلك".