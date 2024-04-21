فيسبوك ماركت بليس أقل منصات التجارة الإلكترونية اهتماما بمكافحة عمليات الاحتيال في سنغافورة

أظهر تقرير رسمي في سنغاورة زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال التي يتعرض لها المتسوقون عبر الإنترنت خلال العام الماضي.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية إن عدد حالات الاحتيال تضاعف خلال العام الماضي إلى حوالي 10 آلاف حالة مقابل حوالي 4700 حالة في 2022.

ومنحت الوزارة خدمة فيسبوك ماركت بليس للتسوق التابعة لشبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي أقل درجة على مؤشر مكافحة جرائم الاحتيال الذي يضم 6 منصات تجارة إلكترونية تعمل في سنغافورة، وارتفع عدد عمليات الاحتيال التي تم رصدها على شبكة فيسبوك المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية خلال العام الماضي إلى 4500 عملية مقابل 1138 عملية في العام السابق.

وبحسب تصنيف سنغافورة حصلت منصات أمازون ولازادا وكوول وشوبي على 4 نقاط في حين حصلت منصة كاروسيل للتجارة الإلكترونية على نقطتين فقط، وجاءت فيسبوك في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وقالت الوزارة السنغافورية إن جرائم الاحتيال على منصات التسوق الإلكتروني "تتضمن بشكل عام بيع سلع وخدمات عبر الإنترنت دون تسليمها للعملاء بعد حصول البائعين على الثمن".

وتعتقد الوزارة أن أهم حماية يمكن توفيرها للمستهلك على الإنترنت هي احتفاظ منصة التجارة الإلكترونية بحساب موثق للبائع بحيث يمكن الوصول إليه في حال قيامه بأي احتيال.

وأضافت الوزارة أن "المحتالين يستخدمون في أغلب الأحيان حسابات غير موثقة لعرض سلعهم وخدماتهم".

وفي وقت سابق من العام الحالي قال صن شويلنج وزير الدولة للشؤون الداخلية في سنغافورة أمام البرلمان إن شركة ميتا "تعارض باستمرار" التوصيات الحكومية بضرورة توثيق الحسابات باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة. وفي ذلك الوقت قالت ميتا إنها "فزعت" من تصريحات الوزير.

يذكر أن بنك تي.إس.بي البريطاني نشر دراسة في كانون الثاني/يناير الماضي أشارت إلى أن إعلانا من كل 3 إعلانات على منصة فيسبوك ماركت بليس يمكن أن يكون احتيالا.