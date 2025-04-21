الأرجنتين تعلن الحداد على وفاة بابا الفاتيكان لمدة 7 أيام

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أعلنت الحكومة الارجنتينية عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، الحداد لمدة سبعة أيام بعد وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس، الذي ولد في بوينس آيرس.

وجاء في بيان الحكومة: "تعرب الأرجنتين، التي لديها تقاليد كاثوليكية قديمة وموطن البابا فرنسيس، عن حزنها العميق إزاء وفاة قداسته وتقدم تعازيها لأسرة بيرجوليو".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة مانويل ادورني عن الحداد العام لمدة سبعة أيام.

وكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عبر منصة "إكس": "علمت ببالغ الحزن صباح اليوم بوفاة البابا فرنسيس، خورخي بيرجوليو وهو الآن يستريح في سلام".

ويذكر أن ميلي الليبرالي المتشدد كانت علاقته متوترة مع البابا. وقبل أن يتولى منصبه، وصف البابا فرنسيس بـ"الأحمق" وقال إنه يروج للشيوعية.

واستقبل البابا فرنسيس ميلي في الفاتيكان في فبراير العام الماضي.