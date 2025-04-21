متاحف قطاع الفنون التشكيلية تحتفى باليوم العالمي للتراث

احتفى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، باليوم العالمي للتراث، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية بمختلف المتاحف التابعة للقطاع.

وشهد متحف النصر للفن الحديث ببورسعيد، إقامة ورشة فنية لرسم فنار بورسعيد، إضافة إلى مجموعة ورش "حكى" بعنوان "فنار بورسعيد وتراث إقليم قنال السويس"، والتي اقيمت تحت إشراف الفنانة سهام عبدالفتاح.

وجاء اختيار فنار بورسعيد القديم كتيمة للأنشطة؛ نظرا لما يمثله الفنار أو منارة بورسعيد من قيمة تراثية، باعتباره أول مبنى خرساني في العالم، ويبلغ من العمر 155 عاما، وقف شامخا شاهدا على التاريخ، يرشد السفن والبواخر حتى توقف عن العمل في عام 1997م.

وفي القاهرة، أقام متحف ومركز راتب صديق، عددا من الفعاليات الفنية استهدفت جميع الفئات العمرية، وتضمنت زيارات متحفية، وورشة فنية لرسم مناظر من التراث الشعبي في حي المنيب ذو الكثافة السكانية العالية، وورشة حكي تحت إشراف الفنانة نجلاء يحيى.

وتناولت أهمية المحافظة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة وتراث المصريين، إضافة إلى رصد مظاهر الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وعلى صعيد آخر، نظم متحف زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم، ورشة رسم وتلوين على الزجاج وتشكيل بأسلاك النحاس تحت اشراف الفنانة شرين يسري.

يذكر أن اليوم العالمي للتراث يوافق يوم 18 إبريل من كل عام، كما حدده المجلس الدولي للمعالم والمواقع الأثرية ICOMOS؛ بهدف مضاعفة الجهود لحماية التراث العالمي المادي وغير المادي.