أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن المنافسة الحقيقية في الكرة المصرية باتت تنحصر بين الأهلي وبيراميدز، مشيرًا إلى أن الزمالك يعاني عند مقارنته بالمارد الأحمر على صعيد البطولات والإنجازات.

وقال القيعي، في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك دائمًا ما يخسر عندما تتم مقارنته بالأهلي، لأن التاريخ والأرقام لا تصب في مصلحته".

أضاف:" في السابق كان مسؤولو الزمالك يتحدثون عن التحكيم والظلم، والآن بدأوا في ترديد نغمة استحواذ الأهلي على البطولات".

وأوضح القيعي أن الأهلي لا يمكن أن يُطالب بالتنازل عن البطولات لإرضاء الآخرين، مؤكدًا أن التاريخ يُثبت تفوق الأهلي، إذ نادرًا ما تمكن الزمالك من الفوز بلقبين متتاليين.

وتابع: "نستمع مؤخرا إلى تصريحات غريبة من بعض مسؤولي الزمالك، بدلًا من التركيز على تصحيح مسار النادي، من غير المنطقي اتهام الأهلي بأنه سبب مشاكلهم".

وأشار القيعي إلى أن عددًا من أبرز بطولات الزمالك تحققت بمساهمة لاعبين انتقلوا إليه من الأهلي، مثل جمال عبد الحميد، وأيمن منصور، وحسام وإبراهيم حسن، لافتًا إلى أن الأهلي في المقابل تعاقد مع إمام عاشور وأشرف بن شرقي من خارج الزمالك.

وختم القيعي تصريحاته، قائلاً: "اللاعب الوحيد الذي لم يجدد عقده مع الزمالك هو زيزو، ومع ذلك لم يتدخل الأهلي للتفاوض معه احترامًا لظروف الزمالك المالية، وهو ما يؤكد أن اتهامات تفريغ الفريق لا أساس لها من الصحة".