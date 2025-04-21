ترامب: متفائل باتفاق روسي أوكراني هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن تفاؤله بشأن التوصل إلى حل للصراع الأوكراني.

وكتب ترامب بأحرف كبيرة على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال "آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".

وأضاف: "سيبدأ كلاهما بعد ذلك في القيام بأعمال تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تزدهر وتجني ثروة".

وقد دعا ترامب مؤخرا أوكرانيا وروسيا إلى إظهار استعدادهما للتوصل إلى تسوية للحرب التي بدأتها روسيا عندما شنت غزوا شاملا لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث أعوام.

يشار إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف شاركا في محادثات مع مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف في السعودية حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا ، فيما التقى ويتكوف بوتين ثلاث مرات.





