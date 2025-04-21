تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية خلال الفترة من 22 حتى 25 أبريل الجاري، بفرع ثقافة جنوب سيناء، احتفالًا بالذكرى 43 لتحرير سيناء، وضمن خطة فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقالت منيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إنه سيجري غدًا إطلاق حفل فني بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، تحييه فرقة فنون شعبية مطروح، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من فقراتها الفلكلورية المستوحاة من التراث.

وأوضحت مدير الفرع، في تصريح اليوم الاثنين، أنه سيقام حفلًا فنيًا على المسرح الصيفي أيضًا يوم الأربعاء المقبل، تحييه فرقة طنطا للموسيقى العربية، ويتضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية، وفي التوقيت نفسه ستعقد محاضرة بعنوان "عيد تحرير سيناء، وحفل فني بمسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، تحييه فرقة فنون شعبية مطروح، وتستعرض باقة من الفقرات الفلكلورية المستوحاة من التراث، ويوم الخميس المقبل يقام بشرم الشيخ حفل فني، تحييه فرقة طنطا للموسيقى العربية.

وتابعت كما يشهد المسرح الصيفي بالطور، العرض الغنائي الأول لفرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسام عبد الهادي، وينظم بيت ثقافة نويبع، حفل فني علي مسرح النادي الاجتماعي، تحيه فرقة كورال الأطفال، ويعقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة بعنوان "سيناء أرض الفيروز"، وببيت ثقافة دهب محاضرة بعنوان "تحرير سيناء".

وأكدت أن المسرح الصيفي بالطور سيشهد حفلًا فنيًا تحيه فرقة فنون شعبية أطفال، يوم 25 أبريل الجاري، يليه عرض لفرقة التلقائيين أطفال، كما ينظم قصر ثقافة شرم الشيخ، عرض فني على مسرح السلام، تحيه فرقة فنون شعبية أطفال، يليه عرض لفرقة كورال أطفال القصر.

وأشارت إلى أن مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ سيشهد انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "أبو الأحلام في دنيا الخيال"، لفرقة مسرح الطفل بالقصر.