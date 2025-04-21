قال صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن جريمة الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة في قطاع غزة منذ عام ونصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الاثنين، أن هذه الإبادة تتواصل فيها حرب التجويع، حيث لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ 47 يومًا.

وأوضح أن شبح المجاعة يفتك بأرواح المدنيين في غزة، في حين تمضي إسرائيل في مخططاتها للعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أنه لا يوجد أفق لتحقيق السلام في ظل وجود حكومة بنيامين نتنياهو، واصفًا هذه الحكومة بأنها يمينية فاشية، مشددا على ضرورة التدخل الدولي لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين والعربدة الإسرائيلية في المنطقة.

وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية سواء منذ ما قبل السابع من أكتوبر عام 2023 أو ما بعده، تهدف جميعها إلى ضم الضفة الغربية وتهويد مدينة القدس واستباحة الأماكن المقدسة.