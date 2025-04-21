القسام تعلن مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين شرق غزة

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• بعد استدراج قوة هندسية إسرائيلية لنفق مفخخ وتفجيره بهم في حي التفاح شرق مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الاثنين، مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت "القسام" في منشور على "تلجرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استدراج قوة هندسية صهيونية لعين نفق مفخخة مسبقا وفور وصول القوة للمكان تم تفجير عين النفق".

وأشارت إلى أنه تم "إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة".

ولم يذكر منشور القسام مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.