ريد بول يساند فيرستابن في مواجهة بياستري

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يدرك كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول، أن الهولندي ماكس فيرستابن سائق الفريق سيواجه منافسة قوية من أوسكار بياستري سائق مكلارين الفائز مؤخرا بسباق جائزة السعودية الكبرى لسباقات السيارات فورمولا 1.

انطلق فيرستابن من المركز الأول، لكنه عوقب بخمس ثوان لخروجه عن المضمار أثناء محاولة التقدم على بياستري، مما سمح لمنافسه الأسترالي بالتقدم عند توقفات الصيانة.

وحقق بياستري فوزا بفارق مريح ليتصدر الترتيب العام لبطولة السائقين لأول مرة، متجاوزا زميله في الفريق، لاندو نوريس.

وأكد هورنر أن بياستري، الذي يتقدم الآن على نوريس بعشر نقاط، ويتأخر عنه فيرستابن بنقطتين، يمثل منافسا شرسا لفيرستابن بطل العالم أربع مرات.

وقال هورنر عن بياستري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "إنه قوي جدا، وسريع وقوي ذهنيا، ويبدو متكاملا".

وفاز أوسكار بياستري بثلاثة سباقات مقابل سباق واحد زميله لاندو، لذا يبدو أنه السائق الأقوى في هذه الفترة من الموسم.

وأضاف هورنر "بياستري في الصدارة حاليا، وكان بإمكان فيرستابن أن يكون متصدرا حال فوزه بالسباق الأخير، لذا الأمور تتغير بسرعة في المنافسة".

وأشار "حققنا الكثير من الإيجابيات، والمحبط لنا أننا كنا على وشك أن نهزمهم، ولكن خطأ طفيف عند المنعطف الأول هو من صنع الفارق".

وتابع "سباق جائزة السعودية كان الأكثر تنافسية لنا هذا العام من حيث السرعة".

وحقق بياستري فوزين متتاليين ليرفع إجمالي جوائزه إلى ثلاثة سباقات من أصل خمسة هذا العام، ليصبح أول أسترالي يتصدر البطولة منذ مارك ويبر في عام 2010.