أجرى محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، جولات ميدانية بمستشفيات المدينة شملت "المستشفى العام، والمستشفى المركزي"، تابع خلالها انتظام العمل بالمستشفيات، ومستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع "بطيشة"، خلال الجولة، الانضباط الإداري بالمستشفيات وانتظام العمل بها وتواجد الأطباء بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية، فضلاً عن متابعة حالة النظافة بالمستشفيات.

كما التقى "رئيس المدينة"، بعدد من المرضى وأسرهم بالمستشفيات؛ للاطمئنان على عدم وجود أي مشكلات، وحسن معاملة المرضى من قِبل العاملين بالمستشفيات، وتيسير الإجراءات، موجهًا بالتعامل الفوري مع عدد من طلبات وشكاوى المواطنين.