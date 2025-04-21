أربعة وزراء في حكومة الاحتلال يدعون إلى ضم الضفة الغربية

دعا أربعة وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض السيادة عليها.

جاء ذلك خلال اقتحامهم أراض جنوب نابلس، ومشاركتهم في "افتتاح" حي استعماري جديد في مستعمرة "هار براخا" التي أُقيمت على أراضي قريتي بورين وكفر قليل، بالضفة الغربية المحتلة.

ودعا الوزراء الأربعة (وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزيرة الاستعمار أوريت ستروك، ووزير "العدل" ياريف ليفين، ووزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلوف) وقادة آخرون للاحتلال إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعزيز الاستعمار فيها، بحسب ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال.

واعتبر كاتس أن "الاستعمار هو خط الدفاع عن إسرائيل"، مضيفا أن العدوان سيتواصل على شمال الضفة الغربية.