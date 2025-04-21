رئيس الوزراء الإسباني: البابا فرنسيس ترك إرثا عميقا

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن حزنه لرحيل بابا الفاتيكان فرنسيس.

وكتب سانشيز على منصة "إكس"، إن "التزامه (البابا) بالسلام والعدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا، يترك إرثا عميقا".

وكان الفاتيكان قد أعلن صباح اليوم، وفاة قداسة البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد معاناة صحية استمرت لسنوات، كان آخرها إصابته بالتهاب رئوي مزدوج الشهر الماضي.

وفي آخر ظهور علني له، يوم عيد القيامة، جدّد البابا دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، حيث قرأ أحد مساعديه رسالة مؤثرة، ناشد فيها الأطراف المتحاربة وقف القتال، وإطلاق سراح الرهائن، ومساعدة الشعب الجائع الذي يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام.

وجاء في رسالته الأخيرة: "أناشد الطرفين إعلان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ومساعدة الشعب الجائع الذي يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام".