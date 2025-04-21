بدأت مديرية الصحة بقنا، في تفعيل الصيدلية المركزية ونظام "الروشتة الإلكترونية" داخل مستشفيات الحميات والصدر، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان؛ لتطبيق الحوكمة وتحسين جودة الخدمات الطبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، نحو التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية.

وعقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تشغيل النظام الجديد بصيدليات العيادات الخارجية بالمستشفيين، مؤكدًا أن "الروشتة الإلكترونية" تهدف إلى ضبط عملية صرف الأدوية بدقة، وتحديد الجرعات المناسبة لكل مريض طبقًا لحالته الصحية.

وأوضح وكيل صحة قنا، أن النظام يتيح إنشاء ملف إلكتروني لكل مريض يحتوي على كل البيانات الشخصية والتشخيصات الطبية، بما يسمح في متابعة دقيقة عند تكرار زيارة المستشفى، بجانب تقليل الوقت والجهد المبذولين في تقديم الخدمة سواء للمواطن أو للفريق الطبي.

ويأتي تفعيل هذه المنظومة في إطار توجه الدولة العام نحو رقمنة الخدمات الصحية، وتحقيق نقلة نوعية في أداء المستشفيات الحكومية بالمحافظات.