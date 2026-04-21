مقتل أمريكيين اثنين إثر حادث سير في أثناء عودتهما من عملية لمكافحة المخدرات بالمكسيك

ذكرت مصادر لوكالة أسوشيتد برس، أن أمريكيين اثنين لقيا حتفهما في حادث سير أثناء عودتهما من عملية لمكافحة المخدرات في المكسيك، وكانا يعملان لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سى آى إيه ).

وقتل محققان مكسيكيان في الحادث، الذي قالت السلطات المكسيكية إنه وقع أثناء عودة المسؤولين من عملية لتدمير مختبرات مخدرات تابعة لجماعات إجرامية.

وأكد مسئول أمريكي وشخصان مطلعان على الحادث، وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة أمور استخباراتية حساسة، تورط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اليوم الثلاثاء

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق، أن هوية الأمريكيين هي ضابطان في وكالة المخابرات المركزية.