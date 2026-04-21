باكستان تدعو واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت

دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية الثلاثاء، بأن دار استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام آباد ناتالي بيكر.

وأضاف أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الجولة الثانية المحتملة من المفاوضات بين واشنطن وطهران والمتوقع عقدها في إسلام آباد.

وأكد دار، خلال الاجتماع، ضرورة الحوار بين واشنطن وطهران، داعيا الجانبين إلى تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وإعطاء الفرصة للحوار والدبلوماسية.

وبدورها، أعربت بيكر عن تقدير إدارة واشنطن للدور البناء والإيجابي الذي تضطلع به باكستان في تعزيز السلام والحوار.

وتواصل الحكومة الباكستانية استعداداتها لاحتمال عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة إسلام آباد، رغم الغموض بشأن مشاركة الوفد الإيراني.

وأفادت صحيفة "دون" المحلية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عقد اجتماعا لمراجعة الترتيبات الأمنية والإدارية المتعلقة بالمحادثات.

وفي 11 أبريل الجاري، استضافت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، دون التوصل إلى اتفاق.

وكانت قناة "الجزيرة" القطريةن ذكرت في تقرير نقلا عن مسئول باكستاني، أن "وفدا تمهيديا إيرانيا" وصل إسلام أباد لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، لم تؤكد إيران هذه الأنباء، كما لم تعلن اتخاذ قرار بإرسال وفد إلى إسلام آباد، فيما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر باكستانية قولها إن طهران "مستعدة لجولة ثانية"، لكن "لم يُتخذ قرار بعد" بهذا الشأن.

وأمس الاثنين، أفادت تقارير إعلامية إيرانية، بأن وفد طهران لن يجلس إلى طاولة المفاوضات قبل رفع الأسطول الأمريكي الحصار البحري عن مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري، هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.