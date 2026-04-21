قصائد شعرية وأغاني وطنية في ختام معرض الشلاتين الثالث للكتاب

شهد قصر ثقافة الشلاتين مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في ختام معرض الشلاتين الثالث للكتاب، الذي أقيم على مدار ثمانية أيام، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزير الثقافة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، ونظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وبمشاركة واسعة من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الأخرى، بهدف نشر الوعي بين أبناء

شهد حفل الختام حضور ممدوح سعيد، مدير الإدارة التعليمية، وخالد عوض، مدير قصر ثقافة الشلاتين، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية، إلى جانب حضور جماهيري كبير من أهالي وطلاب مدارس الشلاتين.

واستهلت الفعاليات بتفقد الحضور لأجنحة المعرض التي شهدت إقبالا كبيرا من الزوار، وسط إشادة بحسن التنظيم وتنوع الأنشطة.

وفي كلمته، وجه مدير الإدارة التعليمية، الشكر لجميع المشاركين، مشيدا ببروتوكول التعاون المثمر الذي أسهم في تحقيق هذا النجاح.

كما أعرب مدير قصر ثقافة الشلاتين عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهات والإدارات المشاركة التي قدمت محتوى ثقافي وفني متنوع عكس دور الثقافة في تنمية الوعي وبناء الإنسان.

كما حرص على توجيه الشكر للفنان هاشم محمد، أحد أبناء الجنوب، تقديرا لما قدمه من أعمال فنية متميزة عبرت عن تراث وثقافة المدينة.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفريق كورال مدرسة اللواء سعد أبو ريدة، شمل باقة من الأغاني الوطنية، أعقبها فقرة إلقاء شعر وطني، بمشاركة الطالبة رزان رأفت.

فيما قدمت عادة محمود، أخصائي ثقافي، ورشة حكي بعنوان "حب الوطن"، أكدت خلالها على أهمية غرس قيمة حب الوطن في النفوس منذ الصغر، وذلك بتعريف النشء احترام القوانين، والعمل الجاد والمشاركة في بنائه، واختتمت الفعاليات مع ورشة فنية، وتوزيع كتب على الطلاب بالمجان.

وشاركت هيئة قصور الثقافة بأكثر من 180 عنوانا متنوعا في مجالات التاريخ والتراث والأدب الشعبي، كما قدم جناح الهيئة مجموعة من الأعمال الإبداعية بأسعار مخفضة للجمهور، إلى جانب كتب النقد الأدبي والنشر الإقليمي والأعمال المخصصة للأطفال، فضلا عن الأنشطة التثقيفية والتوعوية.

واستمرارا للفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، ومن خلال فرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة أحمد صابر، أقام بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "أهمية الوسطية والاعتدال" بمدرسة الصناعات الثانوية، أكد خلالها الشيخ محمود مغربي، أن الاعتدال يشمل جميع مناحي الحياة سواء في العقيدة أو العبادة أو السلوك.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية المستدامة"، قدمها فتحي أحمد برشاوي، مدير مدرسة القصير الثانوية للبنات، وتحدث خلالها عن دور المرأة كعنصر أساسي في بناء المجتمع وتربية الأجيال، موضحا دور الدولة في دعمها وتمكينها من خلال التعليم وتوفير فرص العمل والتشريعات العادلة، لتحقيق تنمية حقيقية ومستقبل أفضل للجميع.