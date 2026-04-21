أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من ألف عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و320 ألفا و310 أفراد، من بينهم 1040 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11884 دبابة، و24429 مركبة قتالية مدرعة، و40478 نظام مدفعية، و1749 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1350 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و250463 طائرة مسيرة، و4549 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و90763 من المركبات وخزانات الوقود، و4132 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.