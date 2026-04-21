السجن 7 أعوام لمتهم بالتعدي على شقيقته القاصر بالإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، اليوم الثلاثاء، "ا.م.ا"، عامل، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام؛ لاتهامه بالتعدي على شقيقته القاصر.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 13206 لسنة 2025 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود بلاغ حول قيام المتهم بالتعدي على شقيقته غي دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهم تعدى على شقيقته داخل محل سكنهما ليلًا، وعقب علم والدتهما، قررت تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُتقدم، بعضوية المستشارين: محمد عاطف مشالي، ونبيل عاطف أبو زينة، ويحيى زكريا مرقي، وسكرتير المحكمة، سعيد عبد العظيم يعقوب.