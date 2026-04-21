نائب أردوغان: الشراكة مع واشنطن توفر أساسا متينا للتعاون الاقتصادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن الشراكة والتحالف الاستراتيجيين الراسخين بين أنقرة وواشنطن يوفران أساسا متينا لتعاونهما الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، ألقاها خلال اجتماع طاولة مستديرة بين اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية وغرفة التجارة الأمريكية، بالعاصمة أنقرة.

وأوضح يلماز أن الهيكل القائم على الثقة المتبادلة بين البلدين، يسمح بتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية، ويدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد لتركيا والولايات المتحدة.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل 10.4 مليارات دولار في الربع الأول من 2026، مشيرا إلى أن ذلك يعد علامة على الأداء المتميز.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ 39 مليار دولار، وأن هدف الوصول إلى 100 مليار دولار قائم مع وجود إمكانات قوية لتحقيقه.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأمريكية المباشرة في تركيا بين 2003- 2025 بلغت حوالي 16 مليار دولار.

وتابع أن أكثر من 2300 شركة أمريكية في تركيا تساهم إسهاما كبيرا في الإنتاج والصادرات والتوظيف والبحث والتطوير.

في المقابل، وصلت الاستثمارات المباشرة للشركات التركية في الولايات المتحدة إلى مستوى كبير بلغ 14 مليار دولار.

ولفت إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون بين تركيا والولايات المتحدة في مجالات عدة منها الطاقة والدفاع والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والاتصالات والتقنيات المالية والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.