اتهام فتى بإضرام النار عمدا على خلفية الهجوم على كنيس يهودي بلندن

تم توجيه تهمة إضرام النار عمدا، إلى فتى، 17 عاما، على خلفية الهجوم على كنيس يهودي في شمال غرب لندن.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بأن الفتى، وهو مواطن بريطاني من منطقة برنت شمال غرب لندن، والذي لم يكشف عن اسمه بسبب صغر سنه، سوف يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية، اليوم الثلاثاء.

ويُتهم الفتى بإضرام النيران عمدا، دون تعريض حياة الآخرين للخطر.

وجرى على الإنترنت نشر لقطات لشخص يرتدي ملابس داكنة وهو يقوم بإضرام النار في زجاجة تحتوي على سائل، ثم يلقيها عبر نافذة في كنيس كينتون يونايتد، الواقع في هارو بشمال غرب لندن، في وقت متأخر من مساء السبت.

وقالت جمعية "كوميونيتي سيكيوريتي ترست" الخيرية اليهودية، إن أضرارا طفيفة ناجمة عن دخان النيران لحقت بإحدى الغرف الداخلية، دون أن يتم تسجيل أي إصابات أو وقوع أضرار هيكلية كبيرة.

ويعد الهجوم هو الأخير ضمن سلسلة من الحوادث المنفصلة التي استهدفت مواقع يهودية في لندن.