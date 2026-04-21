مجلس التعاون الخليجي يستنكر أي مخططات تستهدف استقرار دولة الإمارات

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لأي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد البديوي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بـ"اليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمكنت بكل اقتدار من إحباط هذه المخططات الإرهابية والكشف عنها وضبط عناصرها، مجسدةً بذلك نموذجاً متقدماً في حماية الأمن الوطني وصون مقدرات الدولة".

وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه المطلق لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.

كما جدد "رفض مجلس التعاون لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها".

كان جهاز أمن الدولة الإماراتي أعلن، أمس الاثنين، "تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة.

وأوضح جهاز أمن الدولة الإماراتي، في بيان صحفي، أن التحقيقات مع أعضاء التنظيم كشفت عن ارتباطه بـ"ولاية الفقيه" في إيران