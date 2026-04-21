قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل استطاعت إزالة تهديد النظام الإيراني الذي كان يخطط لإبادتها بالقنابل النووية والصواريخ الباليستية.

وأوضح نتنياهو، في كلمة له، أن " النظام الإيراني كان يخطط لإبادتنا بقنابل نووية وبآلاف الصواريخ الباليستية"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وتابع: "أزلنا تهديد النظام الإيراني الذي استهدف وجودنا بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "أظهرنا جوهرنا الحقيقي بالرد بقوة في مواجهة الأعداء".

كان نتنياهو قد قال أمس الاثنين، إن إيران كانت تعمل على صنع قنابل نووية، معتبرا أنه لولا تحرك إسرائيل عسكريا، لكن ذلك بداية النهاية لها.

هذا وأبدت الولايات المتحدة ثقتها في أن محادثات السلام مع إيران ستعقد في باكستان، وقال مسئول إيراني كبير إن طهران تدرس المشاركة فيها، لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة وحالة من الضبابية مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التي تستمر أسبوعين خلال أيام، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مصدر باكستاني مشارك في المناقشات إن هناك زخما ‌يدفع لاستئناف المحادثات غدا الأربعاء رغم أن إيران استبعدت في وقت سابق جولة ثانية من المفاوضات هذا الأسبوع.