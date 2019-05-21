رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز تمثل أمام القضاء بتهم الفساد

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مَثُلت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز، اليوم الثلاثاء، أمام قضاء بلادها للمرة الأولى للمحاكمة بتهم الفساد وذلك قبل خوضها الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن هذه المحاكمة تأتي بعد أيام قليلة من إعلان فرنانديز أنها تسعى للحصول على منصب نائب الرئيس وذلك إلى جانب المرشح اليساري البرتو فرنانديز الذي يسعى لشغل منصب الرئاسة منافساً للرئيس الحالي موريشيو ماكري.

وأشارت الشبكة إلى أن الأمن الأرجنتيني قام بتطويق قاعة المحكمة الفيدرالية في العاصمة بوينس آيرس بمجرد وصول الرئيسة السابقة التي تواجه تهماً بتزعّم "جمعية غير قانونية" تسعى للاختلاس تشمل مشاريع للأشغال العامة خلال فترة رئاستها 2007-2015.

وتنفى كريستينا فرنانديز من جانبها هذه التهم الموجهة إليها.

وكانت رئيسة الأرجنتين السابقة قد أعلنت السبت الماضي اعتزامها خوض الانتخابات الرئاسية التي تجرى في شهر أكتوبر المقبل لشغل منصب نائب الرئيس.