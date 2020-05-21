محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%

اعتمد جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفاً و782 طالباً، تغيب منهم 95 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفاً و687 طالباً، ونجح منهم 53 ألفاً و687 طالباً، بنسبة 100%، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 1059 طالباً، تغيب منهم 17 طالباً، وحضر منهم 1042 طالباً، ونجح منهم 1042 طالباً، بنسبة نجاح 100%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي (سيدي غازي، برج البرلس، فوه، بيلا، بلطيم، قلين، غرب كفر الشيخ، الحامول، الرياض، دسوق، شرق كفر الشيخ، مطوبس، سيدي سالم).

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحاصلين على الدرجة النهائية عددهم 58 طالباً وطالبة، من بينهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية، بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية، مقدماً التهنئة لجميع الطلاب وأسرهم، مؤكداً أن الدولة لن تقصر فى دعم العملية التعليمية وتحاول دائمًا دفعها للتطوير من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل.