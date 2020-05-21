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قال مانويل كاجودا المدير الفني السابق للزمالك أن حازم إمام نجم الفريق السابق يعد من أفضل المواهب التي شاهدها طوال مسيرته في الملاعب.

وقال كاجودا في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» إن حازم من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم طوال في مسيرته مشيرا أنه كان يطلب منه الكثير.

وأضاف:" حزين لعدم إظهار كافة قدراته مع الزمالك وأي خلاف بيني وبينه كان لحرصي على مصلحته وأتمنى رؤيته رئيسا للنادي في المستقبل".

وعن فترة تدريبه للزمالك قال المدرب البرتغالي: "كانت فترة جيدة وفخور بالأمر رغم عدم وجود استقرار إداري في الزمالك ولكننا قلصنا الفارق مع الأهلي في الدوري من 34 نقطة لـ12 نقطة وحصدنا المركز الثاني".

وأتم:""كانت هناك مفاوضات مع الإسماعيلي لكنها لم تكتمل في النهاية".