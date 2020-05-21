قالت شيرين فراج، عضو مجلس النواب المُصابة بكورونا، إن عدوى فيروس «كوفيد- 19» انتقلت إليها من شخص من وزارة الصحة أثناء حضور لجنة الخطة والموازنة، معقبة: «هذا المرض عجيب وغريب»، بحسب تعبيرها

وأشارت إلى أنها كانت ملتزمة بالإجراءات الوقائية ولم تنقل العدوى لأحد خارج المنزل، لكن العدوى انتقلت إليها بسبب عدم التزام الآخرين، متابعة: «نقلت العدوى لأبنائي داخل المنزل».

وشددت على ضرورة الإسراع في الكشف وتلقي العلاج، حتى لا تتفاقم الأعراض، ذاكرة أنها توجهت للكشف الطبي فور شعورها بأعراض غريبة، منها ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضحت أنها تعالجت من وباء كورونا بدواء الملاريا، مشيرة إلى أنها خرجت من العزل الصحي هي وأبنائها.