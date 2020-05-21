نائب محافظ البنك المركزي: رغبة كبيرة من المؤسسات الدولية لشراء السندات السيادية لمصر

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات السيادية الدولية التي طرحتها مصر /اليوم الخميس/ في الأسواق العالمية.

وأضاف أبو النجا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإصدار الذي طرحته مصر في الأسواق الدولية اليوم نجح في جمع طلبات إجمالية من المستثمرين الدوليين بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار، في حين المتوقع قبول 5 مليارات دولار فقط منها.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الإقبال الكبير من الصناديق الدولية يؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري والنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن مصر طرحت إصدارا من السندات الدولية بآجال مختلفة، حيث بلغ العائد على السندات مدتها 4 سنوات 5.750 في المائة والسندات لمدة 12 سنة بعائد 7.625 في المائة وسندات الـ 30 عاما بعائد 8.875 في المائة.

وأكد أنه لأول مرة أن تشهد عملية إصدار السندات السيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروحات السابقة، ما يعكس الاهتمام الكبير من مجتمع الاستثمار الدولي بالاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته.