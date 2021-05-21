إيقاف 4 حالات بناء مخالف ومصادرة 366 شيشة وغلق وتشميع 43 مقهى ومحلا ومطعما وسنتر تعليمي بالجيزة

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتشديد أعمال الرقابة لضمان الإلتزام بالإجراءات الإحترازية من قبل المحال والمقاهى والمعاقبة الفورية للمخالفين وفقاً للقانون، حيث تم ايقاف ٤ حالات بناء مخالف ومصادرة ٣٦٦ شيشة وغلق وتشميع ٤٣ مقهى ومحلا ومطعما وسنتر تعليمى.



وشن حى جنوب الجيزة عدة حملات شملت شوارع (كولدير، البحر الأعظم، سعد زغلول، الشارع الجديد جزيرة الدهب، حدائق الجزيرة، ميدان الجيزة، ميدان المنيب، المحطة، شارع المدرسة بالمنيب، رضوان إبن الطبيب، ربيع الجيزى) والتى أسفرت عن غلق وتشميع ٢٠ محلا ومقهى لتجاوزها مواعيد الغلق ورفع ٣٣٠ حالة إشغال طريق متنوعة.



وأسفرت الحملات بحى شمال الجيزة عن غلق وتشميع ٤ مقاهى وسيبر لتقديمها الشيشة ومصادرة عدد ١٠٠ شيشة و ٩٦ كرسيا و2 أنبوبة بوتاجاز و2 سماعة وثلاجة.



وقام حى الهرم خلال حملة شملت شوارع (الشهيد أحمد حمدى، شارع المنشية الرئيسى، الكفر بميدان الساعة) بغلق سنتر تعليمى مخالف بشارع الكفر والذى يمثل خطورة على سلامة الطلاب ومصادرة 25 قالب شيشة و48 كرسيا و3 ترابيزات و12 حالة إشغال طريق.



وخلال حملة مماثلة لأجهزة حى الوراق والتى شملت شوارع ( ترعة السواحل، الجيش، الغاز، كورنيش النيل، ملف السيما، السنترال، عشرة، العروبة، القومية، المعهد الدينى) تم مصادرة ٣١٣ كرسيا و ٢٣٢ شيشة و 8 سماعة صب و 6 ترابيزات وميزان طبلية إلكترونى و ٢ انبوبة بوتاجاز.



كما وجه مركز ومدينة البدرشين حملة مكبرة بشوارع المدينة والتى أسفرت عن غلق وتشميع ٨ مقاهى و٣ محال تجارية ومصادرة ١٩ شيشة و١٠٨ كرسى و ١٢٩ حالة إشغال طريق و تحرير 6 محاضر إشغال طريق و ١٥ محضر عدم ارتداء الكمامة، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالف بالتعدى على مساحة ١ قيراط اراضى تابعة للشءون الاجتماعية، كما تمكنت فرق النظافة من رفع 12 طن مخلفات بنطاق القرى.



وبنطاق مركز ومدينة الحوامدية تم غلق ٥ حالات مخالفة، الأولى لمقهى بقرية الشيخ عتمان والثانية والثالثة لسيبر ومحل موبايلات بشارع الجيش والرابعة لمحل تصوير وطباعة مستندات بشارع النصر بالعزبة الشرقية والخامسة لمحل تجارى بشارع عبدالناصر وتحرير محضرين عدم إرتداء الكمامة و3 محاضر إشغال طريق ومصادرة 28 حالة إشغال متنوعة، كما تم رفع 145 طن مخلفات بنطاق القرى و إصلاح أعطال مياه الشرب بشوارع (جمال عبدالناصر، الإسكندرية، الجمهورية، سعد زغلول، الملفات، فجر الاسلام، العباسى) وتسليك شبكة الصرف بشارع الاصلاح داخل المدينة وتركيب وصيانة عدد من الأعمدة وتقليم الأشجار بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق المدينة.



واوقفت أجهزة مركز ومدينة العياط اعمال بناء مخالف على مساحة ٣٠٠ متر أراضي زراعية بقرية بدسا التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، ونفذت إدارة البيئة عدة حملات لرفع كفاءة النظافة بقرى البليدة والمتانيا واللشت وميت القاءد.



ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشاة القناطر حالتا تعدى بالبناء المخالف الاولى على مساحة ٥٠٠ متر بالمنصورية والثانية على مساحة ٣٠ متر أراضي إصلاح زراعى بمنطقة حوض الشيخة زاهية، بالاضافة الى رفع ١٧٥ طن مخلفات، ورفع كفاءة الانارة بقرى أبو غالب وبرقاش وتنفيذ اعمال رش وتعقيم للمنشات الحكومية ودور العبادة بالمنصورية.



كما أسفرت جهود النظافة عن رفع 410 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة أوسيم .



وانتهى حى العجوزة من اعمال الدهانات الخاصة ببردورة شارع مرسى محمود ضمن اعمال تطوير عدد من الشوارع والمحاور بمنطقة ارض اللواء، كما تم رش وتعقيم كافة الادارات بديوان الحى للحفاظ على سلامة الموظفين والمترددين على الحى.



وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية اغلقت اجهزة حى الدقى احد المطاعم الشهيرة بشارع مكه لتجاوزه مواعيد الغلق وتحرير عدد ٦ محاضر إشغال طريق و١٨ محضر عدم ارتداء الكمامة.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع مضبوطات الإشغالات والمواد والمعدات المستخدمة بحالات البناء المخالف مخازن الأحياء والمراكز والمدن.