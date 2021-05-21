أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه جرى إعطاء 5ر58 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ527 ألفا و456 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين شهرين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 22 أسبوعا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 47ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفا و963 حالة حتى الآن.

ومضى عام و16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسألة تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.