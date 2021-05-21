فلسطينيون يشكرون الرئيس السيسي ويشيدون بدور مصر

أعرب عدد من الفلسطينيين والمرافقين للجرحى والمصابين القادمين لتلقي العلاج في مصر، عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأشار الفلسطينيون، أثناء وصولهم إلى الجانب المصري، في تصريحات صحفية، إلى تقديرهم للدور المصري الكبير الداعم للشعب الفلسطيني، منوهين بتدخل القيادة السياسية لوقف إطلاق النار حرصا على الشعب الفلسطينى، واستمرار الدعم المصري الشقيق الأكبر لكل العرب بالتضامن الكامل مع الفلسطينيين، وافتتاح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، إلى جانب إدخال المساعدات من مختلف الأنواع إلى قطاع غزة.

وقالوا إن هذا الدور والدعم ليس غريبا على مصر الشقيق الأكبر لكل العرب، وأن هذا هو قدرها الذي جعلها المدافع الأول عن حقوق الفلسطينيين والعمل على صيانتها على مدى أكثر من 7 عقود تحمل فيها الكثير من الألم والمعاناة من أجل قضيتهم.

كما قدموا الشكر والتقدير لكل أجهزة الدولة المصرية التي سخرت كافة جهودها من أجل خدمتهم والعمل على راحتهم، وإلى الشعب المصري الشقيق وكافة المنظمات والفئات الذين استنهضوا كل ما في وسعهم من أجل دعم الشعب الفلسطيني وتوفير كافة احتياجاته ومطالبه.