انقطاع الكهرباء عن 20 ألف منزل في ميونخ عقب حريق في كابلات

انقطعت الكهرباء عن أجزاء من مدينة ميونخ الألمانية بسبب حريق اندلع في كابلات.

وأعلنت شركة "شتاتفيركه ميونخ" لإمدادات الطاقة اليوم الجمعة أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 20 ألف منزل في ثلاثة أحياء بالمدينة، مضيفة أن الانقطاع قد يتسبب في تعطيل حركة المرور، بسبب تعطل إشارات المرور ووجود محطة تشغيل الترام في المنطقة التي شملها الانقطاع.

وبحسب البيانات، انقطع التيار الكهربائي في حوالي الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تستمر الإصلاحات حتى ظهر اليوم، ما يعني أن المنازل ستظل بدون كهرباء حتى ذلك التوقيت، بحسب بيانات متحدث.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق في الكابلات.