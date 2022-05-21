أحمد عبد العزيز عن إمكانية العمل مع محمد رمضان: لا أعترض على الفنان لشخصه

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إنه لا يمانع أو يعترض على العمل من الفنان محمد رمضان، موضحًا أنه لا يعترض على شخص الفنان.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "بالخط العريض" على شاشة "الحياة"، أنه إذا ما اعترض على عمل فني ما يكون ذلك على التركيبة الفنية المعروضة عليه.

في شأن آخر، تحدث عبد العزيز عن غيابه عن المسرح بعد فترة عمل طويلة، قائلًا إن ظروف المسرح أصبحت صعبة ويتطلب تشجيعًا كبيرًا وعملًا ضخمًا لمعالجة ما أسماها "حالة الضعف" التي يشهدها في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن هناك نجومًا تاريخيين للمسرح مثل فؤاد المهندس وعادل إمام وسيد زيان ومحمد نجم تمكنوا من إنتاج عمل جيد يعرض لموسم أو موسمين فيتحقق العائد، بينما رأى أن هذا الأمر غير قابل للتحقق في الوقت الراهن.

ونوه بأن المنصات الإلكترونية التي باتت تستقطب الأعمال الدرامية فكرة طبيعية تواءم العصر الراهن وأدواته، مؤكّدًا أن الدراما التلفزيونية دائما ما تخرج للجمهور كما يناسبها سواء في تقديم العمل في سبع أو عشر حلقات أو 15 حلقة.