بدء الاستعداد لتصوير فيلم نورة في مدينة العُلا بالسعودية

أعلنت هيئة «فيلم العلا» بالمملكة العربية السعودية، عن بدء الاستعداد لتصوير الفيلم الروائي «نورة» إخراج توفيق الزيدي.

ويعد أول فيلم سعودي يتم تطويره وتصويره بالكامل في مدينة العلا، وتدور أحداث الفيلم في تسعينات القرن الماضي حيث عاش المجتمع في بيئة محافظة منع فيها كل أشكال الفن والرسم.

الفيلم يروي قصة فتاة تدعى «نورة» تلتقي بالفنان «نادر»، وبمجرد رسم لوحة عن نورة يتطور ما بينهما إلى علاقة فنية مليئة بالإبداع والأحاسيس والإلهام.

فمن جهة، تلهم نورة نادر وتيقظ فيه حس الإبداع، فيما يفتح هو أمامها الباب إلى عالم واسع خارج قريتها الصغيرة.

وقال مخرج العمل توفيق الزيدي: «نورة هي صورة عن علاقتنا بالفن، وكيفية التواصل مع الآخر، فمن خلالها نكتشف آفاقاً خارج محيطنا، وتجارب فنية قادرة على تغيير المجتمع، ولعل العلا هي الخلفية المثالية لحكاية مثل حكاية نورة».

وفاز سيناريو الفيلم في سبتمبر 2019 بجائزة «ضوء لدعم الأفلام» من هيئة الأفلام ووزارة الثقافة السعودية التي تسعى لدعم المواهب السعودية من محترفين وطلاب متخصصين في مجال إنتاج محتوى سعودي مبتكر عبر المنصات المحلية والعالمية.

وكانت مدينة العلا، استقبلت الفترة الماضية تصوير فيلم «قندهار»، إخراج ريك رومان، وبطولة النجم العالمي جيرارد بتلر، والذي انتهى يناير الماضي، وضم فريق العمل أكثر من 350 شخصاً، 10% منهم من الجنسية السعودية، وتوزع العاملون في مجالات الإنتاج، والمؤثرات البصرية، والعمليات الفنية، والمكياج والشعر، وإدارة المواقع، إضافة إلى المئات ممن شاركوا في صفوف الكومبارس.

وتواصل حاليا «فيلم العلا» جهودها لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطوير ستوديوهات العلا التي تضم مجمعين للإنتاج «استوديوهات تصوير»، ومكاتب لدعم واستضافة العمليات الإنتاجية والملابس والممثلين، ومستودع، وورش عمل، وذلك تلبيةً لمتطلبات الإنتاج المحلي والعالمي.

كما يضم المجمع الجديد منتجعاً خاصاً بمحترفي صناعة السينما وأفراد طاقم العمل بطاقة استيعابية تصل إلى 300 شخص، ومكاتب لدعم فرق الإنتاج على المدى القصير والطويل، ومناطق ومساحات ترفيهية.