وكيل الصحة بالغربية: الانتهاء من 85% من أعمال تطوير مستشفى حميات المحلة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الانتهاء من 85% أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات المحلة التابع لمدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والمحافظة لتطوير المنظومة الطبية، ورفع الكفاءة الفنية والإنشائية لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر أن أعمال تطوير مستشفى حميات المحلة، شملت تطوير الجانب الإنشائي من حيث رفع كفاءة المبنى، وصيانة الحوائط والأرضيات، وشبكات المياه والكهرباء والصرف، وأعمال الدهانات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الفنية للمستشفى وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرة إلى دعم المستشفى بـ72 سريرا داخليا، و16 سريرا للعناية المركزة، و6 عيادات خارجية، لرفع كفاءة المستشفى وقوته الاستيعابية.

وأشار استحداث وحدة مناظير جهاز هضمي استحداث عزل مجهز لمرضى التيتانوس والإيدز، وداء السعار وهذه الأقسام جديدة بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تطوير المبنى الإداري، وسكن الأطباء والطبيبات، وقسم الأسنان بحيث يسمح لـ٣ وحدات أسنان.