 اشتباكات بين الاحتلال والفلسطينيين في نابلس ورام الله.. ومُستوطنون يعتدون على أحد سكان القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اشتباكات بين الاحتلال والفلسطينيين في نابلس ورام الله.. ومُستوطنون يعتدون على أحد سكان القدس

أ ش أ
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 10:54 ص | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 10:54 ص

وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في محافظتي نابلس ورام الله، فيما شهد حي الشيخ جراح في القدس اعتداء من قبل المُستوطنين على أحد السكان المهددين بالتهجير القسري.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب آخر بالرصاص المطاطي، خلال اقتحام جنود الاحتلال لقرية المزرعة الغربية في رام الله بوسط الضفة.

وتعرض أحد المواطنين الفلسطينيين للدهس من قبل آلية عسكرية إسرائيلية، وسجلت عدة إصابات بالاختناق، خلال اشتباكات أعقبت اقتحام القرية.

وأصيبت سيدة فلسطينية برضوض وكدمات، بعد أن اصطدمت آلية تابعة لجيش الاحتلال بسيارتها.

وقالت مصادر فلسطينية في شمال الضفة إن اشتباكت اندلعت وسط بلدة "حوارة" في جنوب نابلس، عقب استهداف قوات الاحتلال للشبان الفلسطينيين لدى تعليق أعلام فلسطين.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفي حي الشيخ جراح بالقدس، اعتدت مجموعة من المستوطنين، بالسكين على أحد السكان بالحي، وذلك لدى تجمعهم في منطقة حي الشيخ الجراح الذي تواجه العائلات الفلسطينية فيه خطر التهديد القسري مقابل إحلال المستوطنين محلهم.

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