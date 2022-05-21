 التعليم: 99.85 % من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة إلكترونيا - بوابة الشروق
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التعليم: 99.85 % من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة إلكترونيا

نيفين أشرف
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 3:31 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 3:31 م

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في خامس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان الفيزياء (في الفترة الصباحية) 99.85%، إذ أدى اليوم الامتحان 570 ألفا و495 طالبا / طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفا و460 طالبا / طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2088 طالبا / طالبة.

بينما بلغت نسبة أداء امتحان الفلسفة والمنطق (في الفترة الصباحية) 99.65%، حيث أدى اليوم الامتحان 569 ألفا و490 طالبا / طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفا و460 طالبا / طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 1970 طالبا / طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.


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