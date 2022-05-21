يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي؛ إيذانا بافتتاحه.

وكان لرئيس السيسي، استعرض صباح اليوم، تفاصيل ومزايا وأهداف المشروع، أمام كبار رجال الدولة والمسؤولين عنه.

ونقدم لم بثا مباشرا لجولة التفقد، نقلا عن القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع "يوتيوب":

ويساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهى عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.