طبيب سابق للبيت الأبيض: بايدن غير قادر على أداء واجباته بسبب مشاكل في الإدراك

أعرب روني جاكسون طبيب البيت الأبيض السابق، عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن غير قادر على أداء واجباته الوظيفية بسبب مشاكل في الإدراك.

وقال جاكسون، وهو من الأعضاء الجمهوريين الحاليين في الكونجرس، إنه يجب أن يجري حديث جدي وصريح حول هذا الموضوع مع الأطباء ومع أقارب بايدن، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف جاكسون، أن بايدن وكذلك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، ديان فينشتاين البالغة من العمر 90 عاما وجون فيترمان الذي تعرض لسكتة دماغية قبل فترة، قد يتسببوا بمتاعب كبيرة للولايات المتحدة.

وقال طبيب البيت الأبيض السابق: "الحقيقة: إنهم جميعا غير قادرين من الناحية الإدراكية على القيام بعملهم. الأمن القومي لبلدنا على المحك! إنهم بحاجة إلى الجلوس والتحدث بشكل جدي مع أطبائهم وعائلاتهم".

Joe Biden needs a cognitive test.



He has refused to take one at any point in his presidency and it concerns most Americans.



Grateful to join former White House physician @RepRonnyJackson's efforts to address this matter. https://t.co/U3jVnrBwKW