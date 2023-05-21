رئيس كوريا الجنوبية يعد بتوفير معدات لإزالة الألغام من أوكرانيا

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وعد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بتوفير معدات لإزالة الألغام من أوكرانيا، وبتقديم المزيد من المساعدات، عقب المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم "جي7".

وقال "يون"، إن سول ستزود كييف سريعا، بالإمدادات التي تحتاج إليها بشدة، والتي تشمل معدات إزالة الألغام وسيارات الإسعاف للجيش، بحسب ما نقلته المحطات الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي.

ويعد هذا هو أول اجتماع بين الرئيسين، منذ أن بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو 15 شهرا.

وخلال لقائه مع يون، شكر زيلينسكي كوريا الجنوبية على الدعم الذي مازالت تقدمه لبلاده حتى الآن، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي في سول.

واتفق الجانبان، على التعاون في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

وقال يون، إن كوريا الجنوبية تقف وراء الأوكرانيين حتى يعود السلام.

وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، أن يون سوف يلتقي نظيره الأوكراني لأول مرة في هيروشيما باليابان.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن اللقاء سوف يعقد على هامش قمة مجموعة السبع، بعد يوم من وصول زيلينسكي لهيروشيما.

كما أن اللقاء يأتي بعد أيام من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي بزوجة زيلينسكي السيدة الأولى أولينا زيلينسكا في سول، وتعهده بتقديم مساعدة نشطة لبلادها بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية أرسلت مساعدات إنسانية لأوكرانيا، ولكنها رفضت طلبات كييف بتزويدها بأسلحة مميتة.

وأفاد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، بأن اللقاء بين يون وزيلينسكي سوف يعقد بناء على طلب أوكرانيا.