 مولودية بو سالم يهزم الزمالك ويحقق لقب أفريقيا للكرة الطائرة - بوابة الشروق
الأحد 21 مايو 2023 9:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

مولودية بو سالم يهزم الزمالك ويحقق لقب أفريقيا للكرة الطائرة

علي البحيري
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 9:26 م

خسر الزمالك بطولة أفريقيا للأندية لرجال الكرة الطائرة التي أقيمت بتونس، عقب الهزيمة أمام مولودية بو سالم التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وشهدت المباراة التي أقيمت على صالة قليبية بتونس إثارة وندية كبيرة من جانب الفريقين، حيث تفوق الزمالك في أول شوطين، ثم عاد الفريق التونسي وقلب النتيجة وفاز بالمباراة وتوج باللقب.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:

الشوط الأول: الزمالك (25) : مولودية بو سالم(20)
الشوط الثاني: الزمالك ( 25) : مولودية بو سالم(22)
الشوط الثالث: الزمالك (24) : مولودية بو سالم(25)
الشوط الرابع: الزمالك (23) : مولودية بو سالم(25)
الشوط الخامس: الزمالك (12) : مولودية بو سالم(15)

بتلك النتيجة، فقد الزمالك فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية هذا العام، بعد أن سمح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بمشاركة بطل أفريقيا في البطولة التي ستقام في الهند.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك