عمرو مصطفى: أغلب أغاني المهرجانات سرقت ألحاني

شن المطرب والملحن عمرو مصطفى، هجومًا حادًا بسبب سرقة عدد من ألحانه.

وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن هناك 3 أغاني من ألحانه ويمتلكها المنتج الفني محسن جابر، تم سرقتهم بأغاني لمؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش.

وعلق: «أغلب أغاني المهرجانات سرقت ألحاني، تخيل ألحاني يغنيها حسن شاكوش وبيكا والدخلاوي، محسن جابر مسؤول عن تراثي وأنا حي»- على حد قوله.

وتابع: «أغنية بكيفه ومكتوفه أغنية عوكلو كنت عاملها للفنان محمد سعد عاملة خمسة مليون، ومهرجان قلبي كان مخصوص عامل 23 مليون، كل دي حقوق راحت مني أنا».

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى، قد أثار الجدل خلال الأيام الماضية بعد استخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي في استنساخ صوت كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك من خلال طرح أغنية جديدة لها من ألحانه،

فيما اعترض المنتج محسن جابر على فكرة إعادة تقديم أغاني أم كلثوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، في بيان رسمي له، معلنًا عن نيته لاتخاذ إجراء قانوني ضد أي شخص يحاول العبث بصوت أم كلثوم أو استنساخه أو تشويهه- على حد قوله.

ووافقه في الرأي الملحن صلاح الشرنوبي، الذي يرى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تعدٍ واضح على حقوق الملكية الفكرية، ولابد من التصدي لهذه الظاهرة من الجهات المسؤولة، وضرورة وضعها في إطار قانوني يضمن حقوق الملكية الفكرية.

